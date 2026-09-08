Кружка "Армия России" взорвала политику Германии и принесла депутату тысячи евро

Замруководителя регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер выставил на интернет-аукцион кружку с надписью "Армия России", ссылку на товар он разместил на своей странице в соцсети X .