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ИА Регнум

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Российские войска уничтожили шесть локомотивов, используемых ВСУ

Российские военные поразили шесть локомотивов, используемых Вооруженными силами Украины. Об этом 9 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

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