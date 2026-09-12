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Талалаев после 2:2 с «Факелом»: «В каждом матче привозим мяч себе. Но это новая линия обороны, ничего. Я болельщикам обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»

Главный тренер «Балтики»  Андрей Талалаев высказался о ничьей с « Факелом » в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:2).

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