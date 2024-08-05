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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Польская каноистка Боровская выступит на Олимпиаде, несмотря на положительную пробу. Она объяснила попадание допинга в организм лечением собаки

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил польку Дороту Боровскую до участия в соревнованиях. 18 июля спортсменку временно отстранили после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен метаболит клостебола.

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