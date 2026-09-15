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Плюс 1000 рублей к квитанции: как изменятся тарифы на ЖКХ с 1 октября в России

Плюс 1000 рублей к квитанции: как изменятся тарифы на ЖКХ с 1 октября в России

В начале следующего месяца граждан ждет рост цен на «коммуналку». Коммунальные платежи 123RF/legion-media.

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