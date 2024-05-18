Кейн получил травму в игре с «Реалом», он и еще 8 человек пропустят матч «Баварии» с «Хоффенхаймом»

Сегодня в последнем туре Бундеслиги «Баварии» придется обойтись без девяти игроков. Лучший бомбардир команды Гарри Кейн не сможет принять участие в выездном матче с «Хоффенхаймом» из-за травмы спины, полученной в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала».