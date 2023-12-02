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Парламентская газета

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Арестован житель Рязанской области по делу о взрыве на железной дороге

Арестован житель Рязанской области по делу о взрыве на железной дороге

Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу 35-летнего жителя Рязанской области Руслана Сидики, которого обвиняют в совершении теракта на железной дороге, в результате которого грузовой поезд сошел с рельсов.

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