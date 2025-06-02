Перекусы и другие привычки, от которых нужно отказаться при высоком уровне холестерина

Высокий уровень холестерина в крови повышает риск возникновения инсульта и сердечного приступа. Диетологи назвали вещи, которых лучше избегать после 5 вечера, если вы хотите держать холестерин под контролем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии