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Перекусы и другие привычки, от которых нужно отказаться при высоком уровне холестерина

Перекусы и другие привычки, от которых нужно отказаться при высоком уровне холестерина

Высокий уровень холестерина в крови повышает риск возникновения инсульта и сердечного приступа. Диетологи назвали вещи, которых лучше избегать после 5 вечера, если вы хотите держать холестерин под контролем.

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