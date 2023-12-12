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РБК: доверенными лицами Путина могут стать Михалков, Гергиев и Shaman

РБК: доверенными лицами Путина могут стать Михалков, Гергиев и Shaman

Режиссера Никиту Михалкова, певца Shaman (Ярослава Дронова), гендиректора Мариинки и Большого театра Валерия Гергиева рассмотрят в качестве доверенных лиц президента России Владимира Путина на грядущих президентских выборах.

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