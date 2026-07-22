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Пятый канал

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FPV-дроны уничтожили бронемашину ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

FPV-дроны уничтожили бронемашину ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Операторы ударных FPV-дронов 24-го отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили в Запорожской области наземный робототехнический комплекс ВСУ, перевозивший продовольствие, воду и боеприпасы для украинских подразделений.

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