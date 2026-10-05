ВС России завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ около Рубленого

В Минобороны России заявили, что российские войска завершили зачистку малого кольца окружения ВСУ около населённого пункта Рубленое Харьковской области.
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