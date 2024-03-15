– Капельница долгая, быстро нельзя. Придется полежать. Потерпите, – небольшого роста медсестра, женщина немолодая, уговаривала больную.
Стиснутая холодом ...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Трогательная история,до слёз.Вот так и прокручивается наша жизнь.
Ответить
23 час.
Элеонора Коган
А старость наступает неумолимо. Хорошо, что Нина встретила Колю, свою первую любовь, и много поняла. Как надо ценить то, что есть.У них за плечами вся жизнь, находки и потери. У Нины умер муж, у Николая жена, которых они любили и которых им сейчас не хватает.По себе знаю. что такое старость и болезни и что такое одиночество пи этом.И вся моя жизнь сейчас также проходит передо мной.
Ответить
23 час.
Галина Баранова
Как мало человеку надо для счастья...
Ответить
23 час.
Свежие комментарии