Стиснутая холодом ...

Элеонора Коган

А старость наступает неумолимо. Хорошо, что Нина встретила Колю, свою первую любовь, и много поняла. Как надо ценить то, что есть.У них за плечами вся жизнь, находки и потери. У Нины умер муж, у Николая жена, которых они любили и которых им сейчас не хватает.По себе знаю. что такое старость и болезни и что такое одиночество пи этом.И вся моя жизнь сейчас также проходит передо мной.