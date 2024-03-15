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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Стиснутая холодом ...

Стиснутая холодом ...

– Капельница долгая, быстро нельзя. Придется полежать. Потерпите, – небольшого роста медсестра, женщина немолодая, уговаривала больную.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Трогательная история,до слёз.Вот так и прокручивается наша жизнь.
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23 час.
Элеонора Коган
А старость наступает неумолимо. Хорошо, что Нина встретила Колю, свою первую любовь, и много поняла. Как надо ценить то, что есть.У них за плечами вся жизнь, находки и потери. У Нины умер муж, у Николая жена, которых они любили и которых им сейчас не хватает.По себе знаю. что такое старость и болезни и что такое одиночество пи этом.И вся моя жизнь сейчас также проходит передо мной.
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23 час.
Галина Баранова
Как мало человеку надо для счастья...
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23 час.

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