В Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег

На Среднем Урале со среды польют дожди. На севере области возможен мокрый снег, отмечают синоптики. По прогнозу метеоролога Алексея Пулина, начало апреля будет теплым – днем до +15 °C, ночью возможны заморозки.
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