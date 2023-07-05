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В Новосибирске в детском лагере начато эпидемиологическое расследование

В Новосибирске в детском лагере начато эпидемиологическое расследование

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области, в летнем оздоровительном лагере «Зеленая республика» специалистами начато эпидемиологическое расследование по случаю подозрения на инфекционное заболевание у детей и сотрудников лагеря.

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