Что такое руминация и как с ней справиться: советы психологов

Что такое руминация, чем она опасна, как от нее избавиться и потребуется ли помощь психолога. Что это Причины Как избавиться Комментарии эксперта Материал прокомментировали: Марина Бондаренко, клинический психолог, психотерапевт; Антон Никитин, психолог, специалист сервиса психотерапии Alter.