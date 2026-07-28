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Рязанские новости

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Рязанские PR-специалисты рассказали о своей профессии

Рязанские PR-специалисты рассказали о своей профессии

28 июля в России отмечают День PR-специалиста. Именно эти люди отвечают за формирование репутации компаний, управляют информационными потоками, работают со СМИ и превращают кризисные ситуации в возможности для роста.

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