Рязанские PR-специалисты рассказали о своей профессии

28 июля в России отмечают День PR-специалиста. Именно эти люди отвечают за формирование репутации компаний, управляют информационными потоками, работают со СМИ и превращают кризисные ситуации в возможности для роста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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