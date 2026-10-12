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Царьград

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Атака дронов на Владимир: губернатор Авдеев провел оперштаб

Атака дронов на Владимир: губернатор Авдеев провел оперштаб

Во Владимире после ночной атаки беспилотников 11 октября местные жители начали сообщать в администрацию о выбитых стеклах в квартирах и поврежденном автомобиле, тогда как пострадавших и серьезных разрушений в жилых районах не зафиксировано.

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