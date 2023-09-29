Путин призвал мир уничтожить систему “золотого миллиарда” AlexCoderПутин призвал мир уничтожить систему “золотого миллиарда” AlexCoder И отказаться от выплат оброка и контрибуций Мировой порядок, превративший кредитные обязательства развивающихся стран в обязательства по кредитам и фактическую контрибуцию, основан на оброке, который выплачивается Западу.