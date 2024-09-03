Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании убийства несовершеннолетней в Краснодарском крае

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетней, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружено в ночь на 2 сентября 2024 года в водоеме, расположенном в хуторе Бураковском Кореновского района (п.