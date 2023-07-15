Новости - только актуальное

32 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Люди там появятся после того как заберём взад русский город Одессу и вернем памятники основателей на место!Один день. Типичн...
  • сергей козьменко
    Обострение ?Мариуполь: о «жду...
  • Александр
    Там нечего включать.Мариуполь: о «жду...

До того достали разговоры с журналистами, касательно БРИКС, ШОС...

До того достали разговоры с журналистами, касательно БРИКС, ШОС...

До того достали разговоры с журналистами, касательно БРИКС, ШОС и того, что происходит внутри этих организаций, зачем они России и какое место она в них занимает, чем эти структуры могут нам помочь в нашей нынешней замятне с Западом (а точнее, с американцами, которые гуртуют все те страны, которые числятся в составе нынешней антироссийской коалиции, составляя коллективный Запад, вне зависимости от их позиции на глобусе), кто и зачем туда вступает или готовится вступить и чем это нам в каждом отдельном случае может быть полезно (или вредно).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх