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Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный

Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный

Украина ввязалась в битву человеческого и технического ресурсов, в которой у ВСУ нет шансов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский военнослужащий Александр Чистяков.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Интересно сопоставить жидовские кланы в жизненно важных для любого государства органах, министерствах,  у нас в РФ и на Усраине. Что обнаружим? Я имею в виду здравоохранение, образование, СМИ,  культуру, промышленность - особенно сырьевую (нефть, газ, металл, уголь, и др). Читатель , будете удивлены. Подспудно об этом знаем, догадываемся, но..........
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Коська
ВОТ......... Одна извилина у чела и природа её возникновения неизвестна, то ли от длительного ношения бейсика, то ли не смог увернутся от малой саперной лопатки,......................
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ВД
Вовладар Даров
Не русские навязали а хохлы с Америкой развязали войну!!!
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