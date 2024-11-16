Украина ввязалась в битву человеческого и технического ресурсов, в которой у ВСУ нет шансов. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в тесно связанном с посольством США киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский военнослужащий Александр Чистяков.
Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Интересно сопоставить жидовские кланы в жизненно важных для любого государства органах, министерствах, у нас в РФ и на Усраине. Что обнаружим? Я имею в виду здравоохранение, образование, СМИ, культуру, промышленность - особенно сырьевую (нефть, газ, металл, уголь, и др). Читатель , будете удивлены. Подспудно об этом знаем, догадываемся, но..........
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12 час.
Коська
ВОТ......... Одна извилина у чела и природа её возникновения неизвестна, то ли от длительного ношения бейсика, то ли не смог увернутся от малой саперной лопатки,......................
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Не русские навязали а хохлы с Америкой развязали войну!!!
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27 мин.
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