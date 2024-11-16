Русские навязали нам войну, в которой нельзя победить – украинский военный

АС

Анатолий Страшко

Интересно сопоставить жидовские кланы в жизненно важных для любого государства органах, министерствах, у нас в РФ и на Усраине. Что обнаружим? Я имею в виду здравоохранение, образование, СМИ, культуру, промышленность - особенно сырьевую (нефть, газ, металл, уголь, и др). Читатель , будете удивлены. Подспудно об этом знаем, догадываемся, но..........