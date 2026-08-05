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В России разработали наземный дрон для сбора ягод

В России разработали наземный дрон для сбора ягод

Устройство предназначено для автоматизации работ на ягодных плантациях и призвано снизить зависимость сельхозпроизводителей от ручного труда В Казанском государственном аграрном университете совместно с компанией "Инноста" проводят испытания автономного наземного дрона, предназначенного для уборки ягод и обработки почвы в промышленных масштабах, сообщает РИА Новости.

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