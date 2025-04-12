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Раскрыты детали переговоров России и Турции

Раскрыты детали переговоров России и Турции

РИА Новости: Одной из тем переговоров РФ и Турции стала кооперация в энергетике Одной из главных тем перегоровов российской и турецкой делегаций в Анталье стали перспективы развития двусторонней кооперации в энергетической сфере.

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