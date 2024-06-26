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Мартинес о 0:2 с Грузией: «Португалии не хватило ясности с последним пасом и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Они заслужили победу»

Мартинес о 0:2 с Грузией: «Португалии не хватило ясности с последним пасом и перед воротами, а их вратарь сыграл потрясающе. Они заслужили победу»

«Это поражение. Мы начали матч с низкой интенсивностью, пропустили быстрый гол – именно это было нужно сборной Грузии.

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