Депутат Коркин заявил, что мошенники начали брать в аренду аккаунты школьников

Так несовершеннолетние становятся соучастниками преступлений Аферисты, обходя блокировки, стали арендовывать аккаунты у российских школьников, рассказал РИАМО председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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