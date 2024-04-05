США не позволят Украине остановить войну

ЮВ

Юрий Во

США не позволят, а Кремль особо и не упирается быстро закончить СВО ... Удивительное совпадение интересов. Сразу вспоминаются разные "теории заговоров". Хотя, уверен, проблема исключительно в желании Путина воевать только "в белых перчатках", дабы не давать Западу дополнительных возможностей тыкать Кремль носом в "антигуманизм". Хотя аналогичные выпады в сторону хохлов Запад никак не озвучивает.... И россияне платят за гуманизм Путина десятками тысяч жизней своих сограждан. Фактически жизнями русских солдат Россия сберегает население Украины. А вот нужно ли это обычным россиянам ? Сомневаюсь. СВО надо заканчивать. Причем делать это экстремально жестко и быстро. Засыпать все города западной части Украины бомбами, ракетами, дронами и всем что летает... Использовать не только сверхточное оружие, а все что есть.... Неважно куда попадет... Пусть оставшиеся хохлы бегут в свою Европу. Только тотальная бомбежка может быть мотивацией для бегства. Иначе Запад дополнительно укрепит хохлов новым вооружением и будут новые тысячи жертв с нашей стороны. Не только военных, но и гражданских.