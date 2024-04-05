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США не позволят Украине остановить войну

США не позволят Украине остановить войну

4 апреля в Москве встретились начальники штабов армий государств СНГ. Судя по официальным данным, об Украине речь не шла, однако много говорилось о том, как западные страны стремятся создать всё больше точек нестабильности в мире.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
США не позволят, а Кремль особо и не упирается быстро закончить СВО ... Удивительное совпадение интересов. Сразу вспоминаются разные &quot;теории заговоров&quot;. Хотя, уверен, проблема исключительно в желании Путина воевать только &quot;в белых перчатках&quot;, дабы не давать Западу дополнительных возможностей тыкать Кремль носом в &quot;антигуманизм&quot;. Хотя аналогичные выпады в сторону хохлов Запад никак не озвучивает.... И россияне платят за гуманизм Путина десятками тысяч жизней своих сограждан. Фактически жизнями русских солдат Россия сберегает население Украины. А вот нужно ли это обычным россиянам ? Сомневаюсь. СВО надо заканчивать. Причем делать это экстремально жестко и быстро. Засыпать все города западной части Украины бомбами, ракетами, дронами и всем что летает... Использовать не только сверхточное оружие, а все что есть.... Неважно куда попадет... Пусть оставшиеся хохлы бегут в свою Европу.  Только тотальная бомбежка может быть мотивацией для бегства. Иначе Запад дополнительно укрепит хохлов новым  вооружением и будут новые тысячи жертв с нашей стороны. Не только военных, но и гражданских.
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