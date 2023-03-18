Почему нельзя праздновать 33 года мужчине?

Корни традиции соблюдать различные приметы ведут в далёкое прошлое. Суеверия были нужны нашим предкам чтобы оберегать себя от непонятных явлений, частично объяснять их, формировать шаблоны безопасного поведения.
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