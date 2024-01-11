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Закон и Порядок

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Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум

Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум

Avia.pro - Новости Среди наших национальных проблем, связанных с многочисленными мигрантами, существует и ещё более тревожная динамика в соседних странах, где за последние годы наблюдается резкий всплеск антироссийской настроенности.

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