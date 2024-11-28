На нацистов со штык-ножами. В Часовом Яре штурмовики рвут на части боевиков ВСУ в рукопашных боях Юлия СоколоваНацистский гарнизон в Часовом Яре продолжает ожесточенное сопротивление, несмотря на осознание неминуемого падения города.
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