На нацистов со штык-ножами. В Часовом Яре штурмовики рвут на части боевиков ВСУ в рукопашных боях Юлия СоколоваНацистский гарнизон в Часовом Яре продолжает ожесточенное сопротивление, несмотря на осознание неминуемого падения города.