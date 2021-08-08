Либо сегодняшняя элита, либо Россия

Сергей ЕПолитикаЛибо сегодняшняя элита, либо Россия Поговорим о современной российской элите и её идеологии (точнее об идеологиях, меняемых ей как перчатки).Вернуться к статье3111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинНастоящая элита двигает страну вперёд, а не в пропасть. В России слишком много быдла пролезло в начальство. Так они, не элита, а быдло нверху.Астон МартинВопрос встает ребром - либо восхищаешься и ценишь собственную страну со всем ее историческим периодом вкупе , либо восхищаешься и ценишь западные ценности ...олимпиада показала что русских будут продолжать гнобить западные силы и их кураторы , судейство отвратительное как и сама олимпиада , все замешивается на политике и напряжение будет только нарастать ...aleks virtКакая идеология .., какая элита ... смешно, если бы не было так грустноВиктор АлександровКого Путин может сменить, если он "своих не бросает"? Чтобы заменить опостылевшую элиту, место которой на нарах, сначала надо предложить на выход самому Путину. Пока не поздно! Впереди просвета не видно!bngor68 АгеевЗначит, ты не туда идёшь.Евгений КурочкинВся элита дерьмо.Альбина КолесниковаВот эта фальшивая элита присосалась на теле государственности её и полетанью не вытравить ,А только кипятком, кипятком её ошпарить.Nikolia VovchenkoОчередной "гапончик" выполз...Мусолил,мусолил,но даже намёка не сделал на нужные действия или необходимые шаги для разрешения ситуации.bngor68 АгеевВсё там сказано, хохлам не понять, не напрягайся.Nikolia VovchenkoJude никто не спрашивалкормчийА кто сказал,что вся эта пиз..добратия элита ? Сейчас куда не кинь ,то Примадонна , то Империатрица с Короляими и Королевами эстрады, а в сущности либо просто пидоры или так себе певички .Лирина Полесская (Вяткина)Да ! Путину есть о чем задуматься! Чтобы сохранить Россию, надо избавить ее от ненадежной элиты, суть которой---удовлетворение собственных аппетитов и предательство интересов народа. Оставить только ту элиту, цель которой---все для благополучия страны и ее народа.Nikolia VovchenkoАвтор попытался поднять вопрос,но почему то"замылил"решение...Менять необходимо,но справится ли один Президент имея нынешних помощников и ту базу:которая имеется и та,на которой создаются будущие кадры...Лирина Полесская (Вяткина)Я верю уму Путина. Он найдет людей, преданных Родине, потому что такие люди есть !Nikolia VovchenkoНикто не спорит-люди есть,преданные,но...Кроме преданности необходимы знания и понимание законов управления социальными супер системами...Ничего супер сложного,всё доступно к пониманию(при желании)Вот только освоить и понимать эти законы могут люди со светлой душой и с чистыми помыслами.Таких много в стране,только многие для себя поставили"табу""Это не моё","Пусть занимаются те кому положено"и т.д.Лирина Полесская (Вяткина)Согласна !Владимир АндриановВы считаете, что такие есть, "цель которой---все для благополучия страны и ее народа", хотелось бы хоть одну фамилию услышать.Лирина Полесская (Вяткина)Могу назвать свою ! Ржу !!!Владимир EвтушенкоЗа 20 лет не нашёл, да и не искал их, если честно, то уже и не найдёт.карюкалов вячеславЭх ностальгия.карюкалов вячеславПрав был классик.АНГЕЛ АНГЕЛПосле смерти И.В.Сталина и пошел развал и предательство России и ее народа... А современные выходцы из КПСС это уже не коммунисты были , а просто получали льготный парт билет что бы оторвать блага.. Которые уже тогда коммунисты распределяли по своим... Так что продажность еще та была и в 50 и так и шло.... Тогда уже продажная власть партийных чиновников процветала и своих выродков пристраивали, вот теперь и имеем всю эту непрофессиональную коррумпированную власть....вера курьянова (гончарова)Путин не меняет элиту, как Чубайса, например.Владимир АндриановЯ стараюсь дистанцироваться от всей этой политической грязи и пришел к тому, что верить никому нельзя. Ну, нейтрализовать элиту, даже деньги у них все забрать(хотя это не возможно), что дальше? От одних бандитов власть перейдет к другим. Опять "отнять и поделить", это уже было, ни к чему хорошему те привело. Лично я за любой кипиш, но кто может вразумительно сказать, что делать?Александр ЧаловИз 2-х зол я бы выбрал наименьшее: "взять все и поделить"? Что-то никогда в глаза не видел своей доли, а вы говорите проходили и "взять все и тоже поделить между 10 евреями и их челядью"? Сейчас вроде бы это работает. Элита тоже все время меняется, при царях - одна, не самая худшая, при Сталине - другая, при Хруще и Лене постепенно развращалась, сегодня самая дерьмовая. История говорит, что этот вариант не окончательный.Иван ИвановЭлита - всегда означало "лучшее".. В нашем случае, современная элита, это или предатели родины, или их потомки...Владимир EвтушенкоАвтор страдает куриной слепотой. Где он увидел элиту в органах власти? Проходимцы, мошенники, рвачи, ворьё. И это элита?БВБорис Выдрин"Проходимцы, мошенники, рвачи, ворьё." Но раз они на самом верху, у власти, и нами понукают, то это нужно тому главному, которому продолжают верить. Подпоркой его как раз и является этот "элитный " слой нашего общества в ЕР. Сиамские близнецы.., уверенные в своём величии-победе и на предстоящих выборах. Однако большинство давно прозрело и понимает, что: «ЕР – это ухудшение материального и социального положения населения РФ. По сообщениям СМИ, всё большее количество граждан РФ жалуются на ухудшение своего материального положения, сокращение доходов. Закрываются больницы, закрываются заводы, людям негде работать, зарабатывать на жизнь. Уровень доходов на душу населения, заработной платы, пенсий, находится на уровне слаборазвитых стран и продолжает падать. Падает рождаемость коренных народов РФ, русов, которая компенсируется за счёт мигрантов-инородцев. ЕР проводит политику сокращения коренных народов РФ, превращения РФ в плавильный котёл народов со всего мира, замещения коренных народов РФ на инородцев. ЕР подняла пенсионный возраст в РФ: для женщин - 60 лет, для мужчин – 65 лет. Но большинство мужчин РФ не доживает до пенсионного возраста 65 лет – какая экономия для Пенсионного фонда РФ! Припомним это партии ЕР на выборах 17-19 сентября! ЕР держит границы открытыми, впускает миллионы мигрантов из стран бывшего СССР, чем ещё более усугубляет проблему занятости и низких зарплат в РФ. ЕР прощает (списывает) миллиарды долларов долгов другим странам Власти РФ списали долгов другим странам на 49 триллионов рублей (т.е. по 350 тысяч рублей в пересчёте на каждого гражданина РФ!). Постоянно растут цены на энергоносители, бензин, коммунальные платежи, и т.п. ЕР – это стабилизация сырьевой направленности в экономике РФ. Экономика РФ сидит на сырьевой игле. Пока ЕР у власти, экономика РФ будет оставаться сырьевой. По сообщениям СМИ, зависимость экономики РФ от торговли сырьевыми ресурсами возрастала всё время господства ЕР в Госдуме РФ. В РФ завозится почти 80% потребляемой бытовой электроники. РФ ввозит из развитых стран высокотехнологичные товары, а поставляет на мировой рынок, в основном, сырьевые товары: лес, нефть, газ, металлы, уголь, зерновые,…. У нас нет причин голосовать за партию ЕР, как с точки зрения отказа в правовом признании русского народа в РФ, так и с точки зрения низкого уровня жизни граждан РФ, технологической отсталости РФ, по факту – превращения могучей независимой державы в колонию для транснациональных концернов, источник грабежа. Я буду голосовать против партии Единая Россия и призываю всех поступить так же.»Natalia NikonorovaБуду голосовать за ЕР. Очередную революцию моя страна уже не переживет. Многое, о чем вы писали - правда. Но гораздо больше того хорошего, о чем вы, конечно, знаете, но не хотите замечать. Перечислять не буду. "ЕР – это стабилизация сырьевой направленности в экономике РФ. Экономика РФ сидит на сырьевой игле. Пока ЕР у власти, экономика РФ будет оставаться сырьевой". Только маленькое замечание по вашему тезису. Что плохого, что мы продает нефть/газ, может на зеленую энергетику переходить? В бюджете сырье составляет сейчас 30%. А для меня - это платежка за газ 62 р/мес. Неплохо!!!Владимир EвтушенкоА для меня власть ЕР обернулась в 170 рублей за куб горячей и в 60 рублей за куб же холодной воды. И потому я против ЕР.Владимир EвтушенкоА для меня - это платежка за газ 62 р/мес." Сказки другим рассказывайте. Газ на АГЗС стоит 28 рублей литр.Комментировать
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