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Стив Керр: «Энтони Эдвардс хорошо вписывается в игру по правилам ФИБА»

Главный тренер сборной США Стив Керр отдал должное защитнику Энтони Эдвардсу, который стал самым результативным в команде в товарищеском матче с Пуэрто-Рико (117:74).

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