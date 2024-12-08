Китай «лопнет», а ОПЕКу придет конец: Три «жутких прогноза» на 2025 год от авторитетного банка Ирэн ОрлонскаяСкандально известный датский инвестиционный институт Saxo Bank представил свои прогнозы на 2025 год, вызвавшие широкий резонанс.