Китай «лопнет», а ОПЕКу придет конец: Три «жутких прогноза» на 2025 год от авторитетного банка Ирэн ОрлонскаяСкандально известный датский инвестиционный институт Saxo Bank представил свои прогнозы на 2025 год, вызвавшие широкий резонанс.
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