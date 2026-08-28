Китай: Пять человек погибли и еще 558 пропали без вести после оползня, вызванного обвалом ледника, обрушившегося 26 августа на пограничный переход в порту Гижун между Китаем и Непалом в уезде Гижун Сизанского (Тибетского) автономного района Китая.
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