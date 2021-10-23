МВД России предлагает дополнить Перечень новым видом необходимой и обязательной услуги с целью выдачи заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям

МВД России разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, государственными корпорациями, наделенными в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, государственных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении государственных услуг».