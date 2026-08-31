Анна Калинская начинает US Open с победы над Анной Блинковой

В 2018 году спортсменка выиграла в двух сетах (6:4, 6:2) на турнире ITF в китайском Чжухае. В следующем раунде Калинская встретится с представителем Китая Ван Синьюй, занимающей 43-е место в мировом рейтинге.
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