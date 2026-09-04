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Мировое обозрение

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Названа самая востребованная ИИ-профессия в России: без этих людей нейросети бесполезны

Названа самая востребованная ИИ-профессия в России: без этих людей нейросети бесполезны

Самой дефицитной позицией на российском рынке труда стали не разработчики нейросетей и не аналитики данных, а специалисты по реинжинирингу бизнес-процессов под задачи искусственного интеллекта.

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