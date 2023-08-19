Спутник спутника: астроном объяснил, почему «Луна-25» так долго не прилуняется

W

Walery

Американские астронавты шесть раз прилунялись и выходили на поверхность и совершенно не затрачивая на это времени и и топливо. И как это так у них получалось... и в обратный путь времени тоже не затратили поскольку даже в туалеты не ходили... все попадало в безразмерные памперсы! И когда приземлились были бодрыми и веселыми... но очевидно очень вонючими...