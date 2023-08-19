Автоматическая станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный 11 августа, 16-го она вышла на орбиту спутника Земли, а прилуниться должна только 21 августа.
Спутник спутника: астроном объяснил, почему «Луна-25» так долго не прилуняется
Комментарии
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W
Walery
Американские астронавты шесть раз прилунялись и выходили на поверхность и совершенно не затрачивая на это времени и и топливо. И как это так у них получалось... и в обратный путь времени тоже не затратили поскольку даже в туалеты не ходили... все попадало в безразмерные памперсы! И когда приземлились были бодрыми и веселыми... но очевидно очень вонючими...
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11 час.
Александр Макаров
я всегда предлагал...что нам нужно купить американские технологии для прилунения...под названием....пиз.....ж!!!!!!!!
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6 час.
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