В Волгоградской области ожидается теплая и солнечная погода

Синоптики Волгоградского ЦГМС опубликовали уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за стремительным похолоданием жителей областного центра вновь ожидают тёплая и солнечная погода.
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