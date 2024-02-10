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Дзен Дневник

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Зачем в сталинках делали межкомнатные пороги? Это же неудобно!

Зачем в сталинках делали межкомнатные пороги? Это же неудобно!

Даже на фоне активного развития нового жилищного строительства в Москве многоэтажки, построенные в период позднего Сталина (их ещё называют «сталинским ампиром») и известные как «сталинки», продолжают оставаться востребованными на рынке недвижимости.

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