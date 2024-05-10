Киевский курятник хотят покинуть все, в ком ещё осталась хоть толика здравомыслия. Только вот вектор побега изменился сегодня с европейского на российский.
«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС
Комментарии
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Аудрюс
Все одно придется "пущать"... Может просто, на период войны, определить им место жительства? К примеру Республика Коми, по своей площади больше, чем Беларусь, а по населению около 800 тысяч... Архангельская область... Западная и восточная Сибирь... Выезд с определенного властями места жительства только по спец пропускам, а паспорт гражданина РФ не ранее, чем через 5 лет, а то и более....
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6 час.
Е Ва
мечта о деньгах победила мечту о труселях, одно объединяет эти мечты -ХАЛЯВА)))
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия до последнего не хотела начинать СВО ...Хотела мирно договорится, чтобы бандеровцы не жгли людей в Одессе...Не обстреливали Донбасс...Но хохлы довели дело до войны...А что такое война ? Это НАУКА для непонимающих...Непонимающих учат страдания и смерть...Так что надо продолжать просветлять сознание придурков БАБАМИ и *солнцепеками *...Чтобы никогда больше им не хотелось воевать с Россией.
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3 час.
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