«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС

Аудрюс

Все одно придется "пущать"... Может просто, на период войны, определить им место жительства? К примеру Республика Коми, по своей площади больше, чем Беларусь, а по населению около 800 тысяч... Архангельская область... Западная и восточная Сибирь... Выезд с определенного властями места жительства только по спец пропускам, а паспорт гражданина РФ не ранее, чем через 5 лет, а то и более....