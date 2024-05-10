Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС

«Побег из курятника» — бегущие из незалежной уже хотят не кружевных трусиков и в ЕС

Киевский курятник хотят покинуть все, в ком ещё осталась хоть толика здравомыслия. Только вот вектор побега изменился сегодня с европейского на российский.

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Комментарии
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Аудрюс
Все одно придется &quot;пущать&quot;... Может просто, на период войны, определить им место жительства? К примеру Республика Коми, по своей площади больше, чем Беларусь, а по населению около 800 тысяч... Архангельская область... Западная  и восточная Сибирь... Выезд с определенного властями места жительства  только по спец пропускам, а паспорт гражданина РФ не ранее, чем через 5 лет, а то и более....
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6 час.
Е Ва
мечта о деньгах победила мечту о труселях, одно объединяет эти мечты -ХАЛЯВА)))
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Россия  до  последнего  не  хотела  начинать  СВО ...Хотела  мирно  договорится,  чтобы  бандеровцы  не  жгли  людей  в  Одессе...Не  обстреливали  Донбасс...Но  хохлы  довели  дело  до  войны...А  что  такое  война  ?  Это    НАУКА    для  непонимающих...Непонимающих  учат  страдания  и  смерть...Так  что  надо  продолжать  просветлять  сознание  придурков  БАБАМИ  и  *солнцепеками *...Чтобы  никогда  больше  им  не  хотелось  воевать  с  Россией.
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3 час.

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