Тауэрский мост в Лондоне: как он выглядит, интересные факты

История Где находится Интересные факты История Тауэрского моста Фото: Wikipedia.org Строительство Тауэрского моста в 1892 году Тауэрский мост — это разводной мост, который перекинут через реку Темза в центре Лондона.
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