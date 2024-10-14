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Российские туристы стали больше интересоваться странами Азии

Исследование, проведенное онлайн-академией MAED совместно с туристической компанией «Итинеро», показало значительные изменения в предпочтениях россиян в плане туристических направлений, передаёт издание «Последние новости».

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