Российские туристы стали больше интересоваться странами Азии

Исследование, проведенное онлайн-академией MAED совместно с туристической компанией «Итинеро», показало значительные изменения в предпочтениях россиян в плане туристических направлений, передаёт издание «Последние новости».
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