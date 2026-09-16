С бывшего замминистра обороны взыскивают долг по коммуналке

Суд в Москве зарегистрировал иск о взыскании задолженности за коммунальные услуги с экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его бывшей супруги Светланы Захаровой и ее детей.
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