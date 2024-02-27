Минфин США спрогнозировал снижение цен в большинстве стран мира в 2024 году

Минфин США ожидает снижения цен в 80% стран мира в 2024 году. Об этом сказано в выдержках из заявления главы финансового ведомства Соединенных Штатов Джанет Йеллен, распространенных 27 февраля агентством Reuters.
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