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Китай

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Расследование ЕК в отношении китайских электромобилей является типичным актом протекционизма -- Минкоммерции КНР

Пекин, 7 декабря /Синьхуа/ -- Антисубсидиарное расследование Европейской комиссии /ЕК/ в отношении импортируемых китайских электромобилей не имеет достаточных доказательств и является типичным актом торгового протекционизма.

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