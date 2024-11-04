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Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

  В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндэйла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО.

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Комментарии
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ЧИ
Человек И
Его спасет только серия пластических операций, смена ФИО и начинание жизни с чистого листа. Осесть где-то в глуши и не отсвечивать. И чем раньше, тем лучше.
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Зря его засветили, теперь он в большой опасности. Кто-то пропиарился за счет этого американца
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3 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Сноуден жив, и этот жить будет!
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3 час.

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