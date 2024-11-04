В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндэйла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО.
Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку
Комментарии
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ЧИ
Человек И
Его спасет только серия пластических операций, смена ФИО и начинание жизни с чистого листа. Осесть где-то в глуши и не отсвечивать. И чем раньше, тем лучше.
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Зря его засветили, теперь он в большой опасности. Кто-то пропиарился за счет этого американца
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3 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Сноуден жив, и этот жить будет!
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3 час.
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