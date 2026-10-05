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За рулем

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На сколько пополнится бюджет от грядущего повышения утильсбора на иномарки

На сколько пополнится бюджет от грядущего повышения утильсбора на иномарки

Пояснительная записка к проекту бюджета на 2027-2029 годы раскрывает, на какие суммы по линии утильсбора рассчитывает казна.

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