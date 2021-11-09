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В Волгограде перекрыли движение на улице Ангарской

В Волгограде перекрыли движение на улице Ангарской

Работы на дорожном объекте в западном районе Волгограда планируется провести с 9 по 14 ноября. В эти дни с 8:00 до 18:00 будет перекрыто сквозное движение транспорта на участке от улицы Римского-Корсакова до выезда на Третью Продольную магистраль.

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