В Волгограде перекрыли движение на улице Ангарской

Работы на дорожном объекте в западном районе Волгограда планируется провести с 9 по 14 ноября. В эти дни с 8:00 до 18:00 будет перекрыто сквозное движение транспорта на участке от улицы Римского-Корсакова до выезда на Третью Продольную магистраль.