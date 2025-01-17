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Мировое обозрение

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GeForce RTX 5090 показала очень скромную производительность в Cyberpunk 2077 в 4К без DLSS 4 и генератора кадров

GeForce RTX 5090 показала очень скромную производительность в Cyberpunk 2077 в 4К без DLSS 4 и генератора кадров

Не секрет, что анонс видеокарт GeForce RTX 50-й серии вызвал смешанные отзывы игрового сообщества. С одной стороны, новая технология масштабирования DLSS 4 с мультикадровым генератором (MFG), который работает только на этих картах, позволяют значительно повысить FPS.

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