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“Зарабатывает деньги в России, рассказывая байки” – Шукшина поставила на место очередную актрису, выступившую против России

“Зарабатывает деньги в России, рассказывая байки” – Шукшина поставила на место очередную актрису, выступившую против России

Энергичная Мария Шукшина продолжает создавать новые поводы для обсуждения своими поклонниками. На днях актриса изящно протроллила свою напарницу по клановому цеху Юлию Ауг.

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